“U” im Halbfinale

Basketballpokalsieger will auch Meistertitel

Mittwoch, 19. April 2017

Craiova (ADZ) - Zum dritten Mal haben die Basketballer von U-BT Klausenburg/Cluj-Napoca die Mannschaft von SCM Universität Craiova deklassiert und stehen damit als erste Teilnehmer im Halbfinale der Meisterrunde. Die dritte Begegnung in der Best-of-5-Serie endete am Dienstag-abend in Craiova mit 107:71 (33:17, 28:17, 28:23, 18:14) für den amtierenden Pokalsieger. Schon zuvor hatten die Klausenburger mit 100:74 und 104:78 vor heimischem Publikum gewonnen. Im Halbfinale treffen die Klausenburger auf den Sieger der Begegnung zwischen CSU Großwardein und BCM U Pitești. Großwardein, der amtierende Meister, hat die beiden ersten Spiele bereits mit 74:66 und 85:81 gewonnen. Das dritte Spiel fand gestern Abend statt, ebenso die Partie zwischen BCM U Pitești und Steaua CSM Eximbank. Steaua CSM gewann beide Heimspiele mit 84:61 und 105:90. Das vierte Viertelfinale bestreiten heute Abend BC Mieresch und CSU Hermannstadt. Unabhängig vom Ergebnis ist am Samstag ein viertes Spiel notwendig, da beide Mannschaften jeweils einmal gewinnen konnten. Der Sieger des Siebenbürgen-Duells trifft im Halbfinale, aller Voraussicht nach, auf Steaua CSM. Die reguläre Saison gewann Klausenburg vor Hermannstadt.