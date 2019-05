Volei Alba Blasendorf vor Gewinn der rumänischen Meisterschaft

Freitag, 03. Mai 2019

Blasendorf (ADZ) - CSM Volei Alba Blasendorf steht vor dem Gewinn der rumänischen Volleyball-Meisterschaft. Die Mannschaft von Darko Zakoc gewann in der vergangenen Woche das vorentscheidende Spiel gegen CSM Bukarest mit 3:2. Beide Mannschaften stehen aktuell bei 60 Punkten, doch die Blasendorferinnen haben noch ein Spiel mehr auszutragen. Am Sonntag steht für Volei Alba das Nachholspiel gegen Știința Bacău auf dem Programm. Zum Abschluss der Saison trifft die Mannschaft am 6. Mai auf Dinamo Bukarest und am 8. Mai auf CSM Lugosch.



Nachdem CSM Bukarest im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Meisterschaft gewann, könnte Blasendorf in dieser Saison den vierten Titelgewinn feiern.

Beide Teams treffen am 14. Mai auch noch im Pokalhalbfinale aufeinander.