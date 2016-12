14,7 Prozent mehr Umsatz für den Einzelhandel nach zehn Monaten

Mittwoch, 07. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - In den ersten zehn Monaten 2016 hat der rumänische Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) saison- und arbeitstagbereingt 14,7 Prozent mehr Umsatz als in derselben Zeitspanne des Vorjahres verzeichnet. Im Oktober machte der Einzelhandel saison- und arbeitstagbereingt 0,5 Prozent mehr Umsatz als im September. Gegenüber Oktober 2015 wurde ein Umsatzplus von 10,0 Prozent berechnet, teilte das Nationale Institut für Statistik INS in Bukarest mit. Gestiegen in den zehn Monaten ist der Umsatz mit Treibstoff (plus 10,9 Prozent).



Höher war auch der Umsatz mit Nahrungsgütern, Tabak und Getränken (plus 16,8 Prozent). Der Umsatz von Nicht-Nahrungsgütern ist um 14,8 Prozent gestiegen. Der bereinigte Umsatz von Nahrungsgütern, Tabak und Getränken stieg im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, während der Einzelhandelsumsatz von Nicht-Nahrungsgütern bei plus 3,2 Prozent lag. Bei Treibstoff wurde ein Minus von 5,9 Prozent verzeichnet.