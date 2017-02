2016 wurde 3,7 Prozent mehr Kuhmilch eingesammelt

Mittwoch, 15. Februar 2017

Bukarest (ADZ) - Die von der verarbeitenden Industrie eingesammelte Menge Kuhmilch ist im vergangenen Jahr um 3,7 Prozent auf 953.405 Tonnen im Vergleich zu 2015 gestiegen, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Die Importe von Rohmilch sind in dieser Periode um 24,7 Prozent auf 126.151 Tonnen gestiegen. Mit 2448 Tonnen legte die Produktion bei Rahm um 3,6 Prozent auf 69.833 Tonnen zu. Bei Konsummilch wuchs die Menge um 16.851 Tonnen (plus 6,5 Prozent) auf 276.359 Tonnen, bei Butter waren es plus 728 Tonnen (plus 6,5 Prozent) auf 11.924 Tonnen. Auch bei den anderen Milchprodukten wurden Zuwächse verzeichnet. Bei gegorenen Milchprodukten (Joghurt, Sana, usw.) stieg die Produktion um 3,9 Prozent auf 197.951 Tonnen. Bei Käse waren es im Vergleich zu 2015 beachtliche plus 7,2 Prozent auf 87.531 Tonnen. In Rumänien wird Käse hauptsächlich aus Kuhmilch hergestellt (86,2 Prozent). Gegenüber November stieg die von den Molkereien und Käsereien im Dezember eingesammelte Milchmenge um 5,1 Prozent, hieß es weiter. Niedriger gegenüber dem Vormonat fiel die Produktion bei Käse (minus 1,4 Prozent) aus. Bei gegorenen Milchprodukten sank die Produktion um 8,4 Prozent. Bei Butter waren es plus 3,8 Prozent, bei Rahm plus 18 Prozent und bei Konsummilch plus 6,8 Prozent.