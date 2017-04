27,4 Prozent mehr Kfz-Zulassungen in Rumänien

Bukarest (ADZ) - Mehr als 22.200 Autos wurden im ersten Quartal 2017 in Rumänien zugelassen, um 27,5 Prozent mehr als in der-selben Zeitspanne des Vorjahres, als es rund 17.400 waren, heißt es im Bericht des Verbands der europäischen Automobilhersteller ACEA. Im März gab es 6915 Neuzulassungen (plus 5,2 Prozent). In den ersten drei Monaten wurden in der EU 109.060 Dacia zugelassen, ein Plus von 9,4 Prozent. Im März wurden 43.500 Dacia in der EU registriert (plus 8,4 Prozent). In der EU stieg im ersten Quartal die Zahl der Zulassungen um 8,4 Prozent auf 4,141 Mio. Einheiten.