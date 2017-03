9,2 Prozent mehr Baulizenzen im Januar

Donnerstag, 02. März 2017

Bukarest - Im Januar 2017 wurden insgesamt 1561 Baulizenzen (61,2 Prozent davon für den ländlichen Raum) erteilt. Das sind 9,2 Prozent mehr als im Januar 2016, teilte das Statistikamt (INS) in Bukarest mit. Mehr Lizenzen als in der Vorjahresperiode wurden im Januar 2017 in Bukarest-Ilfov (plus 53 ), im Zentrum (plus 45), im Nordwesten (plus 35), in Süd-Muntenien (plus 15), im Westen (plus 12) und Südosten (plus 9) erteilt. Weniger Genehmigungen für den Wohnungsbau gab es in den Entwicklungsregionen Nordosten (minus 25) und Südwesten Oltenien (minus 12). (ADZ)