Anfang des Jahres 7,1 Prozent mehr Umsatz im Einzelhandel

Donnerstag, 06. April 2017

Bukarest (ADZ) - In den ersten beiden Monaten 2017 hat der rumänische Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) saison- und arbeitstagbereinigt 7,1 Prozent mehr Umsatz als in derselben Zeitspanne des Vorjahres verzeichnet. In den ersten beiden Monaten ist, entsprechend einer Mitteilung des Nationalen Statistikamts (INS), der Umsatz von Treibstoff (plus 9,4 Prozent) und Nicht-Nahrungsgüter (plus 8,7 Prozent) stark gestiegen. Auch der Umsatz von Nahrungsgütern, Tabak und Getränken lag mit 3,1 Prozent im Plus. Im Februar stieg der Einzelhandel um 7,8 Prozent gegenüber dem Februar 2016 und legte um 1,8 Prozent zum Januar 2017 zu. Der bereinigte Umsatz von Nicht-Nahrungsgütern stieg gegenüber Januar um 3,2 Prozent, während der Umsatz von Nahrungsgütern, Tabak und Getränken um 1,6 Prozent höher war. Der Einzelhandelsumsatz von Treibstoff lag mit 0,8 Prozent im Minusbereich.