Arbeitslosenquote im Juni leicht gesunken

Mittwoch, 02. August 2017

Bukarest (ADZ) - Die Arbeitslosenquote in Rumänien ist im Juni saisonbeglichen und im Vormonatsvergleich nach ersten Schätzungen um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent leicht gesunken (Mai 2017 5,4 Prozent). Gegenüber Juni 2016 war die Arbeitslosenquote nach ILO-Standards um 1,1 Prozentpunkte niedriger, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Nach Schätzungen des Statistikamtes gab es Ende Juni in Rumänien rund 470.000 Arbeitslose im Alter von 15 bis 74 Jahren. Das wären 8000 weniger als Ende Mai (478.000) und 49.000 weniger als im Juni 2016 (527.000).