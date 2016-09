Automarkt um 16 Prozent gewachsen

90 Prozent der Produktion wurden exportiert

Mittwoch, 14. September 2016

Bukarest (ADZ) - Der rumänische Automarkt insgesamt (Pkw und Nutzfahrzeuge) ist in den ersten acht Monaten im Vorjahresvergleich um 16,0 Prozent gewachsen, teilte der Verband der Autohersteller und -Importeure APIA mit. Bei Pkws lag der Zuwachs bei 14,8 Prozent auf 70.606 Einheiten.



Die meisten Autokäufe wurden von Rechtspersonen (70 Prozent) durchgeführt. Privatpersonen haben sich durch die Verspätungen beim Rabla-Programm (erst ab Mitte Juni) eher zurückhaltend verhalten, heißt es weiter.



Laut APIA sind in acht Monaten mehr Gebrauchtwagen importiert worden. Der Zuwachs beträgt 25 Prozent, mehr als drei Viertel davon sind mindestens 8 Jahre alt. Das Verhältnis Gebrauchtwagen gegenüber Neuwagen liegt bei 3,4 zu 1.



In acht Monaten wurden in Rumänien 240.005 Autos produziert. Davon wurden 211.130 von Dacia und 28.875 von Ford hergestellt. Dacia Duster liegt mit 120.980 Einheiten (plus 14,8 Prozent) vorne, gefolgt von Dacia Sandero mit 37.116 Einheiten (plus 8,9 Prozent) und Ford B-MAX mit 28.875 Einheiten (minus 13,1 Prozent). Rund 90 Prozent der Produktion wurde exportiert, vor einem Jahr waren es 92,7 Prozent. Die Exporte gingen damit um 9,2 Prozent auf 215.903 Einheiten zurück.