Autozulieferer CFW schafft 600 Arbeitsplätze in Abrud

Samstag, 17. September 2016

Bukarest (ADZ) – Der Autozulieferer Consulting for Wood (CFW) will seine Aktivitäten in Abrud, Kreis Alba, ausweiten und bis Jahresende 600 Arbeitsplätze schaffen. Von der Sortierung und Überprüfung der Komponenten für Airbags will CFW zu deren Produktion übergehen. Derzeit arbeiten hier 300 Beschäftigte.

In einer anderen Abteilung produziert CFW täglich 1000 Lenkräder, deren Zahl soll bis Ende des Jahres verdoppelt werden.



CFW ist seit 2013 in Rumänien präsent und hat hier zwei Standorte: Brad und Abrud. CFW ist Zulieferer für den Produzenten von Kfz-Sicherheitssystemen Autoliv România.