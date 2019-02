Bausektor drittes aufeinanderfolgendes Jahr im Minus

Mittwoch, 20. Februar 2019

Der Bausektor ist 2018 gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent gesunken. Symbolbild: pixabay.com

Bukarest (ADZ) - Nach Rückgängen von 4,8 Prozent im Jahr 2016 und minus 5,4 Prozent 2017 ist das Baugewerbe im vergangenen Jahr erneut um 4,1 Prozent gesunken. Dies geht aus kürzlich veröffentlichen Daten des Nationalen Statistikamtes (INS) hervor.



Dennoch gab es 2018 eine unterschiedliche Entwicklung gegenüber den Vorjahren. Nach starken Zuwächsen im Wohnungsbau in den Jahren 2016 (plus 12,1 Prozent) und 2017 (plus 69,7 Prozent) erfuhr dieser Teilbereich im vergangenen Jahr eine Korrektur von minus 23,6 Prozent. Wie aus INS-Daten weiter hervorgeht, wurde 2018 eine Erholung von plus acht Prozent bei Ingenieurbauten verzeichnet, nachdem dieser Sektor 2016 und 2017 mit 11,2 bzw. 21,3 Prozent im Minus lag.



Einer Analyse der Wirtschaftszeitung „Ziarul Finaciar“ zufolge verzeichnete das Baugewerbe zwischen 2009 und 2018 lediglich in den Jahren 2011 (plus 2,8 Prozent) und 2015 (plus 10,4 Prozent) Zuwächse, die Entwicklung in allen anderen Jahren war rückläufig. Der Beitrag des Bausektors zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Rumäniens ging von über zehn Prozent vor der Wirtschaftskrise auf unter sechs Prozent im Jahr 2017 zurück (für 2018 liegen die Beiträge der einzelnen Bereiche zur Entwicklung des BIP noch nicht vor).