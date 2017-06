Beschäftigungsrate lag im ersten Quartal bei 66,2 Prozent

Anzahl Arbeitsloser bei 481.000 Personen, aktive Bevölkerung bei 8,804 Millionen

Freitag, 30. Juni 2017

Bukarest (ADZ) - Die Beschäftigungsrate unter 20 bis 64 Jahre alten Personen lag im ersten Quartal 2017 bei 66,2 Prozent. Laut einer Mitteilung des Statistikamts (INS) liegt die Rate 3,8 Prozentpunkte unter dem in der „Strategie Europa 2020“ angestrebten Ziel von 70 Prozent. Die Beschäftigungsrate der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) lag bei 61,2 Prozent, um 0,4 Prozentpunkte niedriger als im Vorquartal. Bei jungen Menschen (15-24 Jahre) betrug die Beschäftigungsrate 21,4 Prozent. Die Beschäftigungsrate lag bei Männern bei 68,9 Prozent, bei Frauen bei 53,5 Prozent, im städtischen Bereich lag sie bei 63,7 Prozent, auf dem Lande bei 58,1 Prozent. Die Beschäftigungsrate entspricht der Anzahl beschäftigter Personen – Angestellte, Beschäftigte in landwirtschaftlichen Betrieben, Selbstständige, Unternehmer usw. – zur gesamten Bevölkerung (der entsprechenden Altersgruppe). Die Zahl der beschäftigten Personen gab INS Ende des ersten Quartals mit 8,323 Millionen Personen an. Die aktive Bevölkerung wurde im auf 8,804 Millionen Personen, die Arbeitslosen auf 481.000 geschätzt. Die Arbeitslosenrate (Anzahl Arbeitsloser in Bezug zur aktiven Bevölkerung) betrug im ersten Quartal wie auch im Vorquartal 5,5 Prozent Die höchste Arbeitslosigkeit von 20,4 Prozent wurde bei jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren verzeichnet. Bei Männern betrug die Arbeitslosenrate 6,3 Prozent, bei Frauen 4,4 Prozent.