Cargo Partner: Neuer Standort in Klausenburg

Logistikanbieter baut Rumänien-Präsenz aus

Samstag, 25. November 2017

Klausenburg (ADZ) - Der österreichische Logistikdienstleister Cargo Partner, der seit knapp 20 Jahren in Rumänien tätig ist, hat neue Lager- und Büroflächen im Logistikpark TRC bei Jucu im Kreis Klausenburg/Cluj angemietet. Dies meldet die Bukarester Wirtschaftszeitung „Ziarul Financiar“. In der rumänischen Nordwestregion wolle Cargo Partner nun seine Präsenz ausbauen, die gemietete Fläche von 2700 Quadratmetern soll im kommenden Jahr auf 4000 erweitert werden. In Rumänien bietet das 1983 in Wien gegründete Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Logistik, der Warenlagerung sowie des Transports zu Land, zu Wasser und in der Luft. In Jucu hat das Unternehmen nun sein drittes Lagerhaus in Rumänien in Betrieb genommen. Cargo Partner ist in Rumänien in Bukarest, Temeswar/Timişoara, Konstanza/Constanţa, Jassy/Iaşi, Hermannstadt/Sibiu und Klausenburg vertreten.



Der Industriepark TRC wurde in Jucu von der Klausenburger Baufirma Transilvania Construcţii entwickelt. Etwa 30.000 Quadratmeter Lager- und Produktionsfläche wurden bereits geliefert, zu den Mietern zählen unter anderen der Logistikanbieter DB Schenker, der größte rumänischen Onlinehändler eMag und die Elektronik-Fachmarktkette Altex. Transilvania Construcţii hat mehrere Bauvorhaben in Klausenburg und Umgebung durchgeführt, darunter die Industrieparks Transilvania und TRC, ein Wohnensemble sowie die Bürohäuser Novis Plaza Office im Nordwesten von Klausenburg.