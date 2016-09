Deutlich mehr Fluggäste an Bukarester Flughäfen

Mittwoch, 28. September 2016

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Fluggäste an den Bukarester Flughäfen Henri Coandă (Otopeni) und Aurel Vlaicu (Băneasa) ist in acht Monaten um 16,5 Prozent auf 7,14 Mio. gestiegen. Die Nationale Gesellschaft für Flughäfen Bukarest CNAB schätzt, dass in diesem Jahr die 10-Millionen-Grenze an Fluggästen überschritten wird. Um 10 Prozent gestiegen ist auch die Zahl der landenden und startenden Flugzeuge in diesen acht Mona-ten, insgesamt waren es knapp 80.000. Auf den Flughafen Otopeni entfallen dabei 7,13 Mio. Fluggäste und rund 71.000 Landungen und Starts.