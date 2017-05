Devisenreserven im April bei 35,960 Milliarden Euro

Donnerstag, 04. Mai 2017

Bukarest (ADZ) - Im April 2017 sind die Devisenreserven Rumäniens nach Angaben der Zentralbank deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 1,265 Mrd. Euro auf 35,960 Mrd. Euro zu. Im März beliefen sie sich auf 34,695 Mrd. Euro, hieß es weiter. Die Deviseneingänge betrugen im April 1,921 Mrd. Euro, hauptsächlich aufgrund dem Eingang von in Euro ausgeschriebenen Staatsanleihen im Wert von 1,750 Mrd. Euro durch das Finanzministerium. Die Ausgänge bezifferten sich auf 656 Millionen Euro, darunter durch die Verringerung der gesetzlich verpflichtenden Mindestrücklagen in Devisen sowie durch Zahlungen zur Begleichung der öffentlichen Außenschulden. Die Goldreserven Rumäniens blieben im April mengenmäßig unverändert bei 103,7 Tonnen. Bei leicht sinkenden Goldpreisen auf den internationalen Märkten fiel ihr Wert um 16 Mio. Euro auf 3,861 Mrd. Euro. Damit betrugen die internationalen Reserven (Devisenreserven plus Goldreserven) Ende April 2017 39,821 Mrd. Euro .