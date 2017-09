Devisenreserven im August 34,9 Mrd. Euro

Dienstag, 05. September 2017

Bukarest - Im August 2017 sind die Devisenreserven Rumäniens nach Angaben der Zentralbank leicht gestiegen. Gegenüber dem Vormonat haben sie sich um 319 Millionen Euro auf 34,955 Milliarden Euro erhöht. Im Juli beliefen sie sich auf 34,636 Mrd. Euro, hieß es weiter. Die Deviseneingänge betrugen im August 1,569 Mrd. Euro, darunter Änderungen bei den gesetzlichen Mindestreserven in Devisen der Banken sowie Zahlungen auf das Konto des Finanzministeriums (einschließlich 500 Millionen Euro aus einem Darlehen von der Weltbank). Die Ausgänge bezifferten sich auf 1,250 Mrd. Euro, darunter die Verringerung der gesetzlich verpflichtenden Mindestrücklagen in Devisen, Kursänderungen verschiedener Devisen gegenüber dem Euro sowie Zahlungen zur Begleichung der öffentlichen Außenschulden.

Die Goldreserven Rumäniens blieben im August mengenmäßig unverändert bei 103,7 Tonnen. Bei leicht steigenden Goldpreisen auf den internationalen Märkten stieg ihr Wert um 63 Mio. Euro auf 3,665 Mrd. Euro. Damit betrugen die internationalen Reserven Rumäniens (Devisenreserven plus Goldreserven) Ende August 2017 38,620 Mrd. Euro und waren damit um 382 Mio. Euro höher als im Juli (38,238 Mrd. Euro). Rumänien muss im September rund 1,384 Mrd. Euro seiner öffentlichen und öffentlich garantierten Außenschulden begleichen. (ADZ)