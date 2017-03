Devisenreserven im Februar bei 34,5 Milliarden Euro

Freitag, 03. März 2017

Bukarest (ADZ) - Im Februar 2017 sind die Devisenreserven Rumäniens nach Angaben der Zentralbank leicht gesunken. Gegenüber dem Vormonat gingen sie um 23 Millionen Euro auf 34,495 Milliarden Euro zurück. Im Januar beliefen sie sich auf 34,518 Milliarden Euro. Die Deviseneingänge betrugen im Februar 405 Millionen Euro, hauptsächlich in Folge von Änderungen bei den Mindestreserven in Devisen der Banken sowie Zahlungen auf das Konto des Finanzministeriums. Die Ausgänge bezifferten sich auf 428 Millionen Euro, darunter Verringerungen der Mindestrücklagen in Devisen der Banken und Raten- und Zinszahlungen für öffentliche Schulden in Fremdwährungen.

Die Goldreserven Rumäniens blieben im Februar mengenmäßig unverändert bei 103,7 Tonnen. Bei leicht steigenden Goldpreisen auf den internationalen Märkten wuchs ihr Wert um 122 Millionen Euro auf 3,940 Milliarden Euro. Damit betrugen die internationalen Reserven Rumäniens (Devisenreserven plus Goldreserven) Ende Februar 38,435 Milliarden Euro, Ende Januar lagen sie bei 38,251 Milliarden Euro.