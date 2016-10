Devisenreserven im September auf 33,3 Milliarden Euro gestiegen

Mittwoch, 05. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - Im September sind die Devisenreserven Rumäniens nach Angaben der Zentralbank weiter gestiegen. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 331 Millionen Euro auf 33,299 Milliarden Euro. Im August beliefen sie sich auf 32,968 Milliarden Euro.



Die Deviseneingänge betrugen im August 735 Millionen Euro, hieß es weiter. Hauptsächlich handelte es sich um Überweisungen des Kontos der Europäischen Kommission (537 Millionen Euro). Die Ausgänge bezifferten sich auf 404 Millionen Euro, darunter Änderungen der Mindestreserven in Devisen von Kreditinstituten und Zahlungen von Raten und Zinsen öffentlicher Schulden in Fremdwährung.



Die Goldreserven Rumäniens blieben im September mengenmäßig unverändert bei 103,7 Tonnen, ihr Wert lag bei 3,957 Milliarden Euro. Damit betrugen die internationalen Reserven Rumäniens (Devisenreserven plus Goldreserven) Ende September 37,256 Milliarden Euro und waren um 358 Millionen Euro höher als im August (36,898 Milliarden Euro).

Im Oktober muss Rumänien öffentliche und öffentlich garantierte Schulden in Fremdwährung im Wert von rund 277 Millionen Euro begleichen.