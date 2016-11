Devisenreserven um eine Milliarde Euro höher

Donnerstag, 03. November 2016

Bukarest (ADZ) - Im Oktober sind die Devisenreserven Rumäniens nach Angaben der Zentralbank weiter gestiegen. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 1,048 Milliarden Euro auf 34,347 Milliarden Euro. Im September beliefen sie sich auf 33,299 Milliarden Euro. Die Deviseneingänge betrugen im Oktober 1,777 Milliarden Euro. Es handelte sich dabei um 441 Millionen Euro Überweisungen auf das Konto der Europäischen Kommission, Änderungen bei den Mindestreserven in Devisen der Kreditinstitute, Euro-Anleihen im Wert von einer Milliarde Euro, die das Finanzministerium aufgenommen hat und andere. Die Ausgänge hingegen bezifferten sich auf 729 Millionen Euro, darunter durch Zahlungen von Raten und Zinsen der Außenschulden, so die Nationalbank. Die Goldreserven Rumäniens blieben im Oktober mengenmäßig unverändert bei 103,7 Tonnen. Bei leicht sinkenden Goldpreisen auf den internationalen Märkten verringerte sich ihr Wert um 131 Millionen Euro auf 3,826 Milliarden Euro. Damit betrugen die internationalen Reserven Rumäniens (Devisenreserven plus Goldreserven) Ende Oktober rund 38,225 Milliarden Euro und waren um 1,069 Milliarden Euro höher als im September (37,256 Milliarden Euro). Rumänien muss im November 172 Millionen seiner öffentlichen und öffentlich garantierten Außenschulden begleichen.