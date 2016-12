Die Bauwirtschaft legt im Oktober leicht zu

Donnerstag, 15. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - In den ersten zehn Monaten 2016 ist der Gesamtwert der von der Bauwirtschaft erbrachten Leistungen im Vergleich zu derselben Periode 2015 saison- und arbeitstagbereinigt um 3,0 Prozent gestiegen, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) mit. Nach der Art der Bauten wurde in den zehn Monaten mit plus 6,4 Prozent ein leichter Zuwachs bei Ingenieurbauten verzeichnet. Bei den nicht-residenziellen Gebäuden (Büro- und Geschäftsbauten) hingegen waren es plus 0,2 Prozent, bei Wohnbauten plus 4,1 Prozent. Unterschiedliche Entwicklungen gab es auch in den Marktsegmenten: Bei den Wartungs- und Reparaturarbeiten wurde der höchste Umsatzzuwachs von 8,4 Prozent verzeichnet. Der Bereich Neubauten war im Vorjahresvergleich mit 3,2 Prozent im Plus, bei den Generalüberholungen wurde ein Minus von 11,8 Prozent vermerkt. Im Oktober 2016 hat das Baugewerbe nach Angaben des Statistikamtes gegenüber dem Vormonat 0,7 Prozent zugelegt, im Vergleich zu Oktober 2015 waren es minus 0,2 Prozent.