Durchschnittslohn im Oktober bei 469 Euro

Reallohn in 12 Monaten um 13,2 Prozent gestiegen

Dienstag, 13. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - Im Oktober ist der durchschnittliche Nettolohn in Rumänien im Vergleich zum Vormonat um 14 Lei und damit nominell um 0,7 Prozent (inflationsbereinigt plus 0,3 Prozent) auf 2108 Lei gestiegen (rund 469 Euro zu dem von der Nationalbank veröffentlichten durchschnittlichen Oktober-Wechselkurs von 1 Euro = 4,4942 Lei). Das teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Der durchschnittliche nominelle Bruttolohn stieg im Oktober um 0,7 Prozent auf 2918 Lei. Binnen zwölf Monaten (Oktober 2016 gegenüber Oktober 2015) wuchs der Reallohn in Rumänien um 13,2 Prozent. Ohne Berücksichtigung der Inflation war der nominelle Nettolohn im Oktober um 12,7 Prozent höher als ein Jahr davor.

Die höchste Lohnsteigerung gab es in der Kohleförderung (plus 4,8 Prozent). Mehr Geld , zwischen 3,5 Prozent und 4,5 Prozent, gab es unter anderem in der Textilindustrie, in der Metallurgie sowie in der Film- und TV-Industrie.