EBWE hat 2,9 Prozent Anteile an BT verkauft

Samstag, 26. November 2016

Bukarest - Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat 2,9 Prozent Anteile an der Banca Transilvania (BT) für 53,4 Millionen Euro an Wood & Company verkauft. Damit bleibt die EBWE mit einer Beteiligung von 8,6 Prozent immer noch der größte Aktionär der Banca Transilvania. Die EBWE hatte 2001 rund 15 Prozent Anteile an der BT erworben. Die Banca Transilvania ist nach dem Umfang der Aktiva die drittgrößte Bank in Rumänien. Die EBWE hat insgesamt 7,3 Milliarden Euro in 384 Projekte investiert und ist damit der größte institutionelle Investor in Rumänien.