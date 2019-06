Einzelhändler KiK auf Expansionskurs

Deutscher Textil-Discounter eröffnete seinen ersten Laden in Temeswar

Von: Andreea Oance



Mittwoch, 05. Juni 2019

Temeswar - Der deutsche Textil-Discounter KiK hat jüngst seinen ersten Laden in Temeswar/Timișoara eröffnet. Die Ladenkette mit über 3500 Geschäften europaweit, ist nun auch in der Bega-Stadt auf dem Boulevard des 16. Dezembers 1989 Nr. 71, zu finden. In weniger als einem Jahr seit Ersteröffnung eines Verkaufsladens ist der Retailer nun bereits mit insgesamt 17 Läden in Rumänien anwesend.



Die offizielle Einweihung des Ladens des Textil-Discounters in Temeswar fand am Freitag, dem 31. Mai, statt. Um 10 bis 20 Prozent reduzierte Preise zum Internationalen Kindertag standen in den ersten Tagen nach der Eröffnung im Angebot. „Die Eröffnung des ersten KiK-Geschäfts in Temeswar ist für uns ein sehr wichtiger Augenblick. Das ist die zweitgrößte Stadt in Rumänien und die größte Stadt in Westrumänien, in der wir in nur wenigen Monaten nach unserem rumänischen Markteintritt eröffnen. Das zeigt, dass die Nachfrage nach preiswerten KiK-Qualitätsprodukten wächst. Wir warten darauf, dass sich die Temeswarer davon überzeugen. Zahlreiche Überraschungen sind noch für das erste Sommerwochenende vorbereitet“, sagte Raluca Hartmann, Generaldirektorin von KiK Rumänien.



Auf den über 800 Quadratmetern Fläche bietet KiK in Temeswar Damen-, Herren-, Kinder- und Babykleidung, auch Geschenkartikel, Spielwaren, Beauty-Produkte, Accessoires, Heimtextilien und Dekorationen an.



In ganz Europa betreibt KiK rund 3500 Läden, darunter in ganz Mitteleuropa, in Österreich, Tschechien, Polen und Ungarn. 2600 KiK-Läden sind in Deutschland. Der erste KiK-Textil-Discounterladen in Rumänien wurde im Herbst 2018 eröffnet. Kik befindet sich laut eigenen Angaben auf Expansionskurs auf dem rumänischen Markt. Für das Jahr 2019 hat sich der deutsche Einzelhändler KiK noch vorgenommen, mehr als 30 neue Geschäfte im ganzen Land hinzuzufügen. Bisher wurden Läden in Bukarest, Großwardein/Oradea und Brăila (je zwei Läden), in Piatra Neamț, Botoșani, Sighetu Marmației, Mioveni, Vaslui, Bistritz, Craiova, Râmnicu Vâlcea und Konstanza/Constanța eröffnet. Europaweit soll die Ladenkette in Bälde 5000 Geschäfte eröffnen.