Einzelhandel hat höchsten Zuwachs im EU-Vergleich

Freitag, 07. Juli 2017

Bukarest (ADZ) - In den ersten fünf Monaten 2017 hat der rumänische Einzelhandel (ohne Kraftfahrzeuge) saison- und arbeitstagbereinigt 8,2 Prozent mehr Umsatz als in derselben Zeitspanne des Vorjahres verzeichnet. Im Mai machte der Einzelhandel 4,4 Prozent mehr Umsatz als im April, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Gegenüber Mai 2016 stieg der Umsatz um 12,3 Prozent. Laut Eurostat verzeichnete der Einzelhandel in Rumänien den höchsten Zuwachs im EU-Vergleich. Stark gestiegen in den fünf Monaten gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr ist der Umsatz von Nicht-Nahrungsgüter (plus 11,2 Prozent), auch der Treibstoffumsatz lag mit 10,1 Prozent im Plus. Bei Nahrungsgütern, Tabak und Getränken lag der Zuwachs bei 3,4 Prozent. Gegenüber Mai 2016 legte der Umsatz des Einzelhandels um 12,3 Prozent zu (Nicht-Nahrungsgüter plus 15,3 Prozent, Treibstoff plus 12,2 Prozent, Nahrungsgüter, Getränke und Tabak plus 6,2 Prozent).