Farbhersteller Azur erwartet höheren Umsatz

Dienstag, 01. November 2016

Bukarest - Der Farb- und Lackhersteller Azur in Temeswar/Timişoara hat in neun Monaten einen Umsatz von 105,7 Millionen Lei (rund 23,5 Millionen Euro) erzielt und liegt damit etwa auf derselben Höhe wie in der Vorjahreszeitspanne. Im ersten Halbjahr 2016 habe es eine positive Entwicklung gegeben, die sich im zweiten Halbjahr in einen leicht negativen Trend verwandelte, sagte der Azur-Generaldirektor Zoltan Jakab. Das Temeswarer Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der ICC Industries Inc. New York. Bis Jahresende soll der Umsatz auf 32 Millionen Euro steigen, was einen Zuwachs von 6 Prozent zum Vorjahr bedeuten würde. Azur exportiert Farben und Lacke hauptsächlich nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Ungarn. (ADZ)