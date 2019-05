Fernseher-Kauf soll subventioniert werden

Mittwoch, 15. Mai 2019

Bukarest (ADZ) - Das Umweltministerium will in diesem Jahr das Subventionsprogramm für energieeffizientere Haushaltsgeräte neu auflegen und plant nun auch den Kauf von Fernsehern sowie Geschirrspülmaschinen zu subventionieren. Am Montag kündigte Umweltministerin Grațiela Gavrilescu die geplante Weiterführung und Ausweitung des Programms „Rabla für Haushaltsgeräte“ in diesem Jahr an und erklärte, dass ein Budget von 40 Millionen Lei für Gutscheine zur Verfügung gestellt werden soll.



Beim Wechsel gebrauchter Haushaltsgeräte werden demnach je nach Energieeffizienz der Neuanschaffung Subventionen zwischen 200 und 300 Lei für Waschmaschinen, 300 und 400 Lei für Geschirrspülmaschinen, 400 Lei für Klimaanlagen, 300-400 Lei für Kühlschränke sowie 200-500 Lei für Fernseher gewährt. Die Registrierung soll direkt in Läden oder Onlinegeschäften möglich sein, die Abgabe der alten Apparatur soll bei Auslieferung der Neugeräte stattfinden.