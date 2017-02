Ford bereitet Produktion von EcoSport in Craiova vor

Bukarest (ADZ) - Der US-Konzern Ford bereitet die Produktion des neuen Modells EcoSport in seinem Werk in Craiova vor, die in diesem Herbst starten soll. Dazu wurden 200 Millionen Euro Investitionen vor allem in den Sparten Karosserien und Montage eingesetzt, teilte John Oldham, Vorsitzender von Ford Rumänien, mit. Seit der Übernahme des Autowerks in Craiova hat Ford eine Milliarde Euro in Rumänien investiert. Bei EcoSport handelt es sich um einen Kompakt-SUV. Derzeit wird in Craiova das Modell B-MAX für den europäischen Markt produziert, ebenso der spritsparende und weniger umweltschädliche 1-Liter-Motor EcoBoost. Im Ford-Werk in Craiova arbeiten zur Zeit 2630 Beschäftigte.