Ford investiert weitere 200 Millionen Euro in Craiova

Donnerstag, 24. Mai 2018

Archivfoto: Mediafax

Bukarest (ADZ) - Der US-amerikanische Autobauer Ford hat am Dienstag angekündigt ein zweites Fahrzeugmodell in der Fabrik in Craiova produzieren zu wollen, hierfür weitere 200 Millionen Euro in den Standort zu investieren sowie 1500 Personen neu einzustellen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens wird dadurch die Zahl der Angestellten auf 5900 und der Gesamtwert der 2008 gestarteten Investition auf 1,5 Milliarden Euro steigen. Wann genau die Produktion des neuen Fahrzeugs aufgenommen wird und um welches Modell es sich handelt, gab der Konzern noch nicht bekannt.



Zurzeit produziert Ford in Craiova den SUV EcoSport sowie den 1.0 EcoBoost-Motor. In der Mitteilung drängte das Unternehmen auch die Regierung darauf die Transportinfrastruktur zu verbessern, um die globale Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandortes aufrechtzuerhalten.