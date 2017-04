Ford stellt 1000 neue Mitarbeiter im Werk in Craiova ein

Ab Herbst wird in Craiova der neue SUV EcoSport produziert

Samstag, 08. April 2017

Derzeit werden in Craiova das Ford B-MAX-Modell sowie der 1,0 Liter EcoBoost Motor produziert.

Archivfoto: Mediafax

Bukarest (ADZ) - Der US-Automobilkonzern Ford bereitet sich auf die Produktion in seinem Werk in Craiova der neuen Generation des SUV EcoSport vor und stellt dafür rund 1000 Personen ein. Die Produktion soll im Herbst dieses Jahres beginnen, teilte Ford Romania mit. Mit den neuen 1000 Arbeitsplätzen wird Ford in dem Autowerk in Craiova insgesamt 3650 Personen beschäftigt. Die Auswahl der neuen Mitarbeiter hat bereits begonnen und soll bis Ende Juli dauern. Ab August machen sie dann einen Fortbildungskurs in Craiova, um das globale Produktionssystem Ford und ihre Rollen bei der Produktion des neuen EcoSport zu verstehen, hieß es weiter. Zudem sollen 220 neue Industrieroboter in den Abteilungen Lackierung, Montage und Karosserien eingesetzt werden.

Seit der Übernahme 2008 des Automobilwerks hat Ford rund 1,2 Milliarden Euro in die Produktion investiert. Derzeit werden der Ford B-MAX sowie der 1,0 Liter EcoBoost Motor in Craiova produziert. Der neue SUV EcoSport soll in ganz Europa mit Ausnahme Russlands verkauft werden. Laut Ford Romania ist der Absatz von SUV in Europa 2016 um 30 Prozent gestiegen, beim Modell EcoSport waren es plus 40 Prozent. Dieser Trend dürfte auch 2017 anhalten.