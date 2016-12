Holzpreise bei Romsilva um 24 Prozent gestiegen

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Bukarest - Die nationale Forstbehörde Romsilva hat im November und Dezember öffentliche Versteigerungen in allen lokalen Forstämtern für die Holzproduktion 2017 veranstaltet. Der durchschnittliche Preis für das Angebote Holz lag um 24 Prozent höher als 2016, teilte Romsilva-Generaldirektor Ciprian Pahonţu mit. Versteigert wurden insgesamt 3,3 Mio. Kubikmeter Holz aus dem Romsilva-Bestand, was 78 Prozent der angebotenen Menge entspricht. Der durchschnittliche Startpreis lag bei 149,48 Lei pro Kubikmeter, in Folge der Auktion stieg dieser auf 185,64 Lei. Bei dieser Versteigerung wurde 50 Prozent der 2017 zu erntenden Holzmasse angeboten. (ADZ)