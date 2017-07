Importe wachsen schneller als Exporte

Mittwoch, 12. Juli 2017

Bukarest (ADZ) - In den ersten fünf Monaten 2017 belief sich das Defizit im Außenhandel Rumäniens (fob/cif) auf geschätzte 4,468 Milliarden Euro und war damit um rund 680 Millionen Euro höher als in derselben Zeitspanne 2016, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) mit. In den fünf Monaten stiegen die Exporte (fob) im Vorjahresvergleich um 11,1 Prozent auf 25,812 Mrd. Euro. Die Importe (cif) wuchsen mehr und zwar um 12,0 Prozent auf 30,280 Mrd. Euro. Knapp drei Viertel seines Außenhandels wickelte Rumänien mit den anderen EU-Länder ab (75,7 Prozent der Exporte waren für den EU-Markt bestimmt und 76,0 Prozent der rumänischen Einfuhren kamen aus der EU). Im Vergleich zu Mai 2016 wuchsen die Exporte um 19,3 Prozent, die Importe waren um 18,0 Prozent höher (Exporte 5,578 Mrd. Euro, Importe 6,682 Mrd. Euro). Das Handelsdefizit im Mai lag bei 1,105 Mrd. Euro.