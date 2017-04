Industriepreise sind im Februar leicht gestiegen

Donnerstag, 06. April 2017

Bukarest (ADZ) - Im Februar 2017 sind die Industriepreise in Rumänien gegenüber dem Vormonat im Durchschnitt um 0,2 Prozent leicht gestiegen. Wie das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest weiter mitteilte, waren die Herstellerpreise in der Industrie im Vergleich zu Februar 2016 um 3,9 Prozent höher. Preissteigerungen wurden binnen zwölf Monaten (Februar 2017 gegenüber Februar 2016) bei langlebigen Konsumgütern (plus 3,5 Prozent) und bei kurzlebigen Konsumgütern (plus 2,4 Prozent) verzeichnet. Bei Halbwaren lagen die Herstellerpreise bei plus 3,7 Prozent. Bei Erzeugnissen der Energieindustrie stiegen die Preise um beachtliche 8,5 Prozent, während sie bei Kapitalgütern um 0,9 Prozent höher ausfielen.