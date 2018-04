Industrieproduktion Anfang des Jahres 7,4 Prozent im Plus

Freitag, 13. April 2018

Grafik: INS

Bukarest (ADZ) - Die Industrieproduktion ist in den ersten beiden Monaten des Jahres nach saisonbereinigten Daten um 7,4 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres gestiegen. Entsprechend am Donnerstag vom Nationalen Statistikamt INS veröffentlichen Angaben, lag im Monat Februar die Industrieproduktion um 6,7 Prozent höher als im Februar 2017 und 0,7 Prozent niedriger als im Januar 2018.

Der Industriebereich, der in den ersten beiden Monaten 2018 am stärksten zugelegt hat, war die verarbeitende Industrie (plus 9,9 Prozent gegenüber Anfang 2017), gefolgt von der Förderindustrie (plus 5,4 Prozent) und der Energieindustrie (minus 4,2 Prozent).