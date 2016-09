Industrieproduktion nach 7 Monaten leicht gesunken

Samstag, 17. September 2016

Bukarest (ADZ) – In den ersten sieben Monaten 2016 ist die Industrieproduktion Rumäniens saison- und arbeitstagbereinigt um 0,1 Prozent im Vergleich zu derselben Zeitspanne 2015 gestiegen. Die Produktion legte in der verarbeitenden Industrie um 2,4 Prozent zu. Die Förderindustrie hingegen sank um beachtliche 18,8 Prozent. Der Energiebereich (Produktion und Vertrieb von Strom, Gas, Wasser, Wärme) lag mit 1,6 Prozent im Minus, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit.

Im Juli ist die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat saison- und arbeitstagbereinigt leicht gestiegen und zwar um 0,7 Prozent, die verarbeitende Industrie wuchs um 1 Prozent. Die Förderindustrie legte um 0,9 Prozent zu, während der Energiebereich 2,5 Prozent einbüßte.