Industrieumsatz im 1. Halbjahr um 10,4 Prozent höher

Im Juni 2,6 Prozent mehr Neuaufträge als ein Jahr davor

Dienstag, 15. August 2017

Die Auftragslage der Industrieunternehmen verbesserte sich im ersten Halbjahrt 2017 um 11,3 Prozent.

Bukarest (ADZ) - Im ersten Halbjahr 2017 ist der Umsatz der Industriebetriebe in Rumänien um 10,4 Prozent im Vergleich zu derselben Zeitspanne 2016 gestiegen, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Gute Ergebnisse erzielte die verarbeitende Industrie (plus 10,4 Prozent). Die Förderindustrie lag mit 9,5 Prozent im Plusbereich. In einer Aufgliederung nach großen Industriegruppen war in den ersten sechs Monaten in der Kapitalgüterindustrie mit plus 15,6 Prozent die deutlichste Umsatzsteigerung festzustellen. Die Industrie für langlebige Konsumgüter legte um 7,9 Prozent zu, bei kurzlebigen Konsumgütern waren es plus 5,7 Prozent. Bei Halbwaren stieg der Umsatz in dieser Zeitspanne um 8,4 Prozent, während die Energieindustrie insgesamt 12,6 Prozent im Vorjahresvergleich zulegte. Im Juni büßte der Umsatz im Vergleich zum Vormonat 3,5 Prozent ein (verarbeitende Industrie minus 3,5 Prozent, Förderindustrie minus 6,5 Prozent). Im Vergleich zum Juni 2016 war ein Umsatzplus von 8,9 Prozent zu vermerken. In den ersten sechs Monaten 2017 verbesserte sich die Auftragslage der Industrieunternehmen gegenüber derselben Periode des Vorjahres um 11,3 Prozent. Im Juni sank die Zahl der Neuaufträge gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent. Im Vergleich zu Juni 2016 gab es 2,6 Prozent mehr Neuaufträge.