Industrieumsatz ist 2016 um 4,7 Prozent gestiegen

Samstag, 11. Februar 2017

Bukarest (ADZ) - Im vergangenen Jahr ist der Umsatz der Industriebetriebe in Rumänien um 4,7 Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen, teilte das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mit. Gute Ergebnisse erzielte die verarbeitende Industrie (plus 5,8 Prozent). Die Förderindustrie lag mit 27,0 Prozent im Minusbereich.

In einer Aufgliederung nach großen Industriegruppen war im vergangenen Jahr in der Industrie für langlebige Konsumgüter mit plus 17,7 Prozent die deutlichste Umsatzsteigerung festzustellen. Die Industrie für Kapitalgüter legte um 10,0 Prozent zu, bei kurzlebigen Konsumgütern waren es plus 6,0 Prozent. Bei Halbwaren stieg der Umsatz in dieser Zeitspanne um 0,7 Prozent, während die Energieindustrie insgesamt beachtliche 10,7 Prozent im Vorjahresvergleich einbüßte. Im Dezember büßte der Umsatz im Vergleich zum Vormonat 10,9 Prozent ein (verarbeitende Industrie minus 11,2 Prozent, Förderindustrie plus 1,5 Prozent). Im Vergleich zum Dezember 2015 war ein Umsatzplus von 7,3 Prozent zu vermerken. Im vergangenen Jahr verbesserte sich die Auftragslage der Industrieunternehmen gegenüber 2015 um 7,3 Prozent.