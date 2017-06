Inflation im Mai bei 0,6 Prozent

Mittwoch, 14. Juni 2017

Bukarest - Im Mai 2017 sind die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent im Vormonatsvergleich gestiegen, gegenüber Mai 2016 waren es plus 0,6 Prozent. Wie das Nationale Institut für Statistik (INS) in Bukarest mitteilte, stiegen im Mai gegenüber April die Preise für Nahrungsgüter um 0,61 Prozent. Für Nicht-Nahrungsgüter waren die Verbraucherpreise ähnlich wie im März (plus 0,07 Prozent). Die Dienstleistungspreise legten um 0,21 Prozent zu. Die Nationalbank hat ihre Inflationsprognose für Ende 2017 zuletzt auf 1,6 Prozent nach unten korrigiert. (ADZ)