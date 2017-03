Leichter Haushaltsüberschuss nach zwei Monaten

Donnerstag, 30. März 2017

Bukarest (ADZ) - Rumänien hat in den ersten beiden Monaten 2016 einen Haushaltsüberschuss von 0,4 Milliarden Lei erzielt, was 0,05 Prozent des für dieses Jahr veranschlagten Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht, teilte das Finanzministerium mit. Im Januar betrug der Überschuss 0,1 BIP-Prozent. Im Januar und Februar betrugen die Budgeteinnahmen 34,9 Milliarden Lei (4,3 BIP-Prozent) und waren damit um 1,4 Prozent niedriger als in der Vorjahreszeitspanne. Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer sanken um 15,8 Prozent, bei Akzisen waren es minus 5,3 Prozent. Höhere Einnahmen gab es unter anderem bei der Lohnsteuer (plus 13,6 Prozent) und den Sozialbeiträgen (plus 11,9 Prozent). Die Ausgaben des konsolidierten Haushalts beliefen sich auf 34,5 Milliarden Lei und waren damit um 0,3 Prozent niedriger als ein Jahr davor, als BIP-Anteil sanken sie um 0,3 BIP-Prozentpunkte. Bei Güter und Dienstleistungen gingen die Ausgaben um 5,1 Prozent zurück, die Personalausgaben legten sie hingegen um 13,3 Prozent zu. Die Ausgaben für Investitionen, einschließlich Kapitalausgaben und interne wie externe Finanzierungen für Entwicklungsprogramme, beliefen sich auf 870 Millionen Lei (0,11 BIP-Prozent).