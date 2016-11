Markt für langlebige Konsumgüter wuchs um 9,5 Prozent

Bukarest (ADZ) - Im dritten Quartal 2016 ist der Markt für langlebige Konsumgüter in Rumänien um 9,5 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen. Drei von sieben Sektoren haben zweistellige Wachstumszahlen verzeichnet, heißt es in einer GfK-Studie. Der IT-Sektor brach um 15 Prozent ein. Der Elektroniksektor belief sich auf 92 Millionen Euro (plus 24 Prozent). Davon legten die TV-Flachbildschirme um 24 Prozent zu und machten 85 Prozent des Sektors aus. Der Fotomarkt ging um 10 Prozent zurück. Große Haushaltsgeräte legten im zweiten Quartal um knapp 23 Prozent zu. Bei den kleinen Haushaltsgeräten wurde ein Wachstum von 25 Prozent verzeichnet. Der IT-Markt büßte im dritten Quartal 15 Prozent auf 92 Millionen Euro ein. Tablets wurden am schlechtesten verkauft, gefolgt von Laptops. Der Telekom-Markt ist um 8 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres gewachsen, der Absatz von Smartphones stieg um 9 Prozent. Der Markt für Drucker und Mehrzweckgeräte büßte 7 Prozent im Vorjahresvergleich ein.