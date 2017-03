Mehr fertiggestellte Wohnungen 2016

Freitag, 10. März 2017

Bukarest (ADZ) - Im vergangenen Jahr 2016 wurden insgesamt 52.206 Wohnungen fertiggestellt, um 5222 mehr als im Jahr davor. Davon waren 46,6 Prozent im ländlichen Raum. Aus privaten Fonds wurden 5291 mehr als 2015 gebaut, aus öffentlichen Mitteln waren es 69 weniger. Mehr fertiggestellte Wohnungen gab es in den Kreisen Nordwesten (plus 2491), Nordosten (plus 1262), Südosten (plus 979), Westen (plus 694), Zentrum (plus 535) und Süd-Muntenien (plus 379). Weniger fertiggebaute Wohnungen wurden in Bukarest-Ilfov (minus 1060) und Südwesten-Oltenien (minus 58) verzeichnet. Im vierten Quartal wurden 558 weniger Wohnungen fertiggestellt als ein Jahr davor.