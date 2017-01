Mindestlohn soll ab Februar um 16 Prozent steigen

Samstag, 07. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben der frischgebackenen Arbeitsministerin Lia Olguţa Vasilescu (PSD) will die linksliberale Regierung in den kommenden Tagen insgesamt sieben ihrer erklärten Prioritäten per Eilverordnung durchsetzen, darunter auch eine 16-prozentige Anhebung des Mindestlohns, möglichst schon zum 1. Februar.



Dem einschlägigen Gesetzentwurf zufolge, der bereits auf der Webseite des Arbeitsministeriums veröffentlicht wurde, soll der Mindestlohn von gegenwärtig 1250 auf 1450 Lei bzw. auf 8,735 Lei pro Arbeitsstunde steigen. Arbeitgebern, die ihre Beschäftigten mit geringeren Bezügen als dem gesetzlich festgelegten Mindestlohn abspeisen wollen, drohen laut Gesetzentwurf Bußgelder von bis zu 2000 Lei.