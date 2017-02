Möbelhersteller Lemet will Exporte ankurbeln

Freitag, 10. Februar 2017

Bukarest - Der rumänische Möbelhersteller Lemet in Brebu will sich in diesem Jahr auf Exporte konzentrieren. Auf dem Binnenmarkt betreibt Lemet das Möbelgeschäftsnetz Lem’s, das landesweit 76 Einheiten hat. Im vergangenen Jahr 2016 hat Lemet einen Umsatz von 312 Mio. Lei verzeichnet, was eine Steigerung von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. In diesem Jahr sollen weitere Möbelgeschäfte in Städten eröffnet werden, wo Lem’s noch nicht präsent ist. 2016 kamen sechs neue Geschäfte hinzu. (ADZ)