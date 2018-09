Neuer Charterflug nach Tunesien

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 08. September 2018

Arad - Der Flughafen in Arad kündigt für das kommende Jahr einen neuen Charterflug an. Dieser soll nach Tunesien führen, wobei die Charteranbindung von der Reisegesellschaft Christian Tour und der Billigfluggesellschaft Blue Air angeboten wird.



Seit dem 1. Juni gab es vom Arader Airport aus wöchentliche Charterflüge nach Antalya in der Türkei. Die Überlegung, einen weiteren Charterflug einzuführen, kam infolge der starken Nachfrage für die bereits existierenden Charterflüge. Jeden Mittwoch sollen die Charterflüge nach Tunesien abgefertigt werden. Die Strände Tunesiens zählen zu den schönsten Mittelmeerstränden – der feine, weiße Sand, die zahlreichen All-Inclusive-Ressorts, die Möglichkeiten zu Ausflügen wirken einladend auf die Touristen.



Der erste Flug nach Tunesien ist für den 12. Juni 2019 geplant – der letzte soll am 25. September stattfinden. Die Preise beginnen bei knapp über 400 Euro pro Person für einen All-Inclusive-Urlaub in Tunesien, Charterflug, Unterkunft und Verpflegung eingeschlossen. Auch die Charterflüge nach Antalya sollen im kommenden Jahr den Aradern erneut angeboten werden.