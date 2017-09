Neuer Dacia Duster wird bei IAA in Frankfurt vorgestellt

Samstag, 02. September 2017

Bukarest (ADZ) - Die neue Generation des Dacia Duster soll laut einer Mitteilung des Unternehmens auf einer Pressekonferenz bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main am 12. September vorgestellt werden. Der Stadtgeländewagen der rumänischen Tochter des französischen Autokonzerns Re-nault macht schon seit mehreren Jahren über die Hälfte der Produktion im Werk in Mioveni bei Piteşti aus. Zum moderneren Design der zweiten Duster-Generation sollen unter anderem 17-Zoll-Felgen, LED-Scheinwerfer und eine steilere, um 10 Zentimeter vorgeschobene Windschutzscheibe gehören.