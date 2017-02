OMV Petrom will Benzin aus Flüssiggas produzieren

Freitag, 24. Februar 2017

Bukarest - Die Erdölgesellschaft OMV Petrom will rund 60 Mio. Euro in eine neue Produktionslinie in der Raffinerie Petrobrazi investieren, wo Flüssiggas GPL in Benzin umgewandelt werden soll. Der Vorgang gründet auf einer von der französischen Firma Axens entwickelten Technologie. Die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen und 2019 abgeschlossen werden. Das Projekt sieht den Bau von drei Reaktoren und mehreren Anlagen vor, die jährlich 50.000 Tonnen Flüssiggas in Benzin umwandeln sollen. In die Raffinerie Petrobrazi Ploieşti hat OMV insgesamt 1,2 Mrd. Euro im Zeitraum 2005-2016 investiert.