Privatkredite um 3,2 Prozent höher

Binnen eines Jahres Bankeinlagen insgesamt um 10,2 Prozent gestiegen

Sonntag, 28. Mai 2017

Bukarest (ADZ) - Das Volumen der im April 2017 an Firmen und Bevölkerung gewährten Bankkredite sind gegenüber dem Vormonat leicht gestiegen und zwar um 0,1 Prozent auf 223,266 Milliarden Lei (inflationsbereinigt sind das minus 0,2 Prozent). Die Lei-Kredite fielen dabei um 1,1 Prozent höher aus (real plus 0,8 Prozent). Die Devisen-Kredite verzeichneten einen Rückgang im Vormonatsvergleich um 1,3 Prozent (in Euro ausgedrückt sind das minus 1,0 Prozent), teilte die Nationalbank in Bukarest mit. Binnen zwölf Monaten stieg das Volumen der Privatkredite (Ende April 2017 gegenüber Ende April 2016) um 3,2 Prozent (real plus 2,5 Prozent). Dabei stiegen die Lei-Kredite um 13,5 Prozent (real plus 12,8 Prozent) und kamen auf ein Volumen von 131,342 Milliarden Lei. Die Devisen-Darlehen sanken nominell um 8,7 Prozent auf 91,924 Milliarden Lei (in Euro berechnet minus 9,8 Prozent).



Die Regierungskredite (Darlehen der zentralen und lokalen Verwaltung sowie der Sozialversicherungssysteme) sind im April gegenüber dem Vormonat um 3,6 Prozent auf 99,928 Milliarden Lei gestiegen. Im Vergleich zu Ende April 2016 waren die Regierungskredite nominell um 8,4 Prozent höher (real plus 7,8 Prozent). Die Bankeinlagen von Bevölkerung und Firmen in Devisen und der Landeswährung sind im April 2017 im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 277,105 Milliarden Lei gestiegen. Im Vorjahresvergleich (April 2017 gegenüber April 2016) waren die Ersparnisse insgesamt um 10,2 Prozent höher, teilte die Nationalbank weiter mit. Die Bankeinlagen in Devisen stiegen dabei innerhalb von zwölf Monaten um 6,5 Prozent auf 89,356 Milliarden Lei. Die Einlagen in der Landeswährung legten in diesem Zeitraum um 10,2 Prozent auf 187,749 Milliarden Lei zu. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Lei-Ersparnisse im April 2017 um 0,2 Prozent und die Devisen-Ersparnisse um 2,4 Prozent. Ende April 2017 belief sich die im Umlauf befindliche Geldmenge auf 319,169 Milliarden Lei. Das sind nominell 1,3 Prozent mehr als Ende März (inflationsbereinigt plus 1,0 Prozent) und 11,8 Prozent mehr als vor einem Jahr (real plus 11,1 Prozent).