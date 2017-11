Romgaz steigert Profit um 66 Prozent

Donnerstag, 16. November 2017

Bukarest (ADZ) - Das größtenteils staatliche Energieunternehmen Romgaz hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Netto-Gewinn von 1,18 Mrd. Lei verzeichnet. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung ist dies ein Anstieg von 65,9 Prozent gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 35 Prozent auf 3,242 Mrd. Lei, die Profitrate lag bei 36,5 Prozent. Weiter gab Romgaz an, dass die Produktivität der Angestellten um 36,2 Prozent gestiegen ist. In den ersten drei Quartalen 2016 hat ein Angestellter durchschnittlich 384.240 Lei erwirtschaftet, über die ersten neun Monate des laufenden Jahres lag der Wert bei 523.350 Lei pro Angestelltem.