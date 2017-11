STALFORT Legal. Tax. Audit. feierte 20-jähriges Bestehen

Mittwoch, 22. November 2017

Managing Partner Peter Schnabl, Kanzleileiterin Cristiana Stalfort, Botschafter Cord Meier-Klodt und Managing Partner Christian Weident (v. l. n. r.)

Foto: Adrian Stoicoviciu

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch, den 15. November 2017, hat die Kanzlei Stalfort ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Feier im Bukarester Noblesse-Palais begangen. Neben mehreren Mandanten und Kunden der auf Rechts-, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung spezialisierten Kanzlei waren unter den Teilnehmern auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Cord Meier-Klodt, der Schweizer Botschafter, Urs Herren, sowie Vertreter der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer.



Die Kanzleileiterin Cristiana Stalfort sowie die beiden Managing Partner Christian Weident und Peter Schnabl bedankten sich in kurzen Ansprachen nicht nur bei den zahlreichen Mandanten sondern auch bei den Mitarbeitern, von denen viele schon seit über 10 Jahren der Kanzlei treu sind. Die familiäre und professionelle Atmosphäre im Unternehmen wurde auch in einem Präsentationsfilm nochmals hervorgehoben. Die wesentliche Aufgabe der Kanzlei fasste Peter Schnabl unter Verweis auf ein Zitat des athenischen Staatsmannes Perikles zusammen: „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“



STALFORT Legal. Tax. Audit. wurde 1997 als Kanzlei für die Beratung ausländischer Investoren in Rumänien gegründet. Neben der klassischen Rechtsberatung bietet die Kanzlei Stalfort auch Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung an. Den Schwerpunkt der Tätigkeit bildet die Beratung von Investoren aus dem deutschsprachigen Raum. Heute beschäftigt die Kanzlei an drei Standorten in Rumänien über 30 Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien kann selber auf eine rund 15-jährige Zusammenarbeit mit der Kanzlei Stalfort zurückblicken.