Taxi-App „Clever Taxi“ von MyTaxi übernommen

Freitag, 23. Juni 2017

Bukarest/Hamburg (ADZ/dpa) - Der Betreiber der in Rumänien führenden Taxi-App Clever Taxi wurde von der deutschen Daimler-Tochter MyTaxi übernommen. Finanzielle Details nannte die MyTaxi bei der Ankündigung am Donnerstag nicht. Mit Rumänien sei MyTaxi nun in elf europäischen Ländern präsent.



Laut Unternehmensangaben ist Clever Taxi in 20 der größten Städte Rumäniens verfügbar und mit 17.000 angemeldeten Taxifahrern sowie rund 600.000 registrierten Nutzern die größte Taxi-App des Landes.



Die Übernahme unterstreiche die Bestrebungen, die Entwicklung und das Wachstum urbaner Mobilität in Europa voranzutreiben, sagte MyTaxi-Chef Andrew Pinnington. Im Februar hatte das Unternehmen die Übernahme des App-Betreibers Taxibeat in Griechenland angekündigt.



MyTaxi ist nach eigenen Angaben mit sieben Millionen Nutzern und 120.000 registrierten Fahrern die führende Taxi-App in Europa. Sowohl Clever Taxi als auch MyTaxi wurden im Jahr 2012 gestartet.