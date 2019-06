Temeswar: zweite P&C-Filiale vor der Eröffnung

Freitag, 14. Juni 2019

Temeswar (ADZ) - Die deutsche Textil-Einzelhandelskette Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), die hierzulande sechs Filialen betreibt, wird in der Temeswarer „Iulius Town” ihr erstes Flagship-Store in Rumänien und ihre zweite Filiale im Banat eröffnen. Dies gab die Leitung der „Iulius Town” bekannt. Die Vorzeigefiliale entsteht in dem neuen Teil des Einkaufszentrums, der derzeit kurz vor der Fertigstellung steht. Sie soll das Modeangebot der Mall im Premiumsegment deutlich verbessern, wie eine Vertreterin der Iulius-Gruppe in Temeswar sagte.



Bislang hat Peek & Cloppenburg die Einkaufszentren des einheimischen Immobilienentwicklers gemieden, nun wolle man jedoch die Zusammenarbeit ausbauen. Die Eröffnung des regionalen Flagship-Stores in Temeswar soll den ersten Schritt hierzu darstellen, hieß es. 3600 Quadratmeter sind für die zweistöckige Peek & Cloppenburg-Filiale vorgesehen, sie wird sich neben den Filialen der spanischen Inditex-Gruppe (Zara) befinden.



Gemeinsam mit dem Immobilienfonds Atterbury Europe setzt die Iulius-Gruppe aus Jassy/Iași in Temeswar ihr bislang ehrgeizigstes Immobilienentwicklungsprojekt um, drei Bürogebäude sind bereits fertiggestellt, gegenwärtig wird an der Erweiterung des seit 2005 existierenden Einkaufszentrums, an den großzügigen Grünanlagen, einem unterirdischen Parkhaus und am vierten Bürohaus gearbeitet. Dieses soll auch das höchste Gebäude in Temeswar werden.



Peek & Cloppenburg konnte im vergangenen Jahr sein Rumänien-Geschäft um 26 Prozent bis auf 315 Millionen Lei (68 Millionen Euro) steigern. Das Unternehmen erwirtschaftete auch einen deutlich höheren Gewinn im Vergleich zu 2017: plus 76 Prozent bis auf 54 Millionen Lei (11,5 Millionen Euro). Im Vergleich zum mitteleuropäischen Ausland oder zum deutschen Heimatmarkt betreibt Peek & Cloppenburg in Rumänien deutlich kleinere Filialhäuser, das Angebot, das sich eher an die obere Mittelklasse richtet, ist entsprechend geringer als im Ausland.



Seine erste Rumänien-Filiale eröffnete der deutsche Moderetailer vor elf Jahren in der Băneasa Shopping City im Bukarester Norden. Inzwischen kamen drei weitere Filialen in Bukarest (Promenada, Mega Mall, AFI) sowie je eine in Konstanza/Constanța (Vivo Shopping Center) und im Temeswarer Süden (Shopping City) hinzu. Das Rumänien-Geschäft von Peek & Cloppenburg wird, genauso wie auch im Falle anderer mittel- und osteuropäischer Staaten, von der Wiener Tochter abgewickelt.